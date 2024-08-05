Instagram Açılacak Mı? Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Yetkililerle Görüşecek: Toplantı İçin Saat Verildi!

Instagram'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle görüşeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" diye konuşmuştu.

Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını sözlerine eklemişti.

OLUMLU GELİŞME SİNYALİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşecek.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Olumlu gelişmelere bekliyoruz" diyen Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."