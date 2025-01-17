İnşaatta Korkutan Olay: Yakınlarına Yardıma Giden Genç Asansör Boşluğuna Düştü

Kocaele'nin Çayırova ilçesinde Atatürk Mahallesi 336. Sokak üzerinde bulunan inşaatta çalışan yakınlarına yardım etmeye giden Y.E., dengesini kaybederek binanın ikinci katından asansör boşluğuna düştü.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Y.E., itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA