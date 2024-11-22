İnşaatta Dehşet! Çığlık Çığlığa Kaldı

Samsun’da inşaatta çalışan ağabeyinin yanına ziyarete giden E.Ö.’nün başına kalas düştü. Korku dolu olayın ardından polisin inceleme yaptığı inşaatta ise kalas bulunamadı.

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İnşaatta Dehşet! Çığlık Çığlığa Kaldı

Samsun’un Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi’nde bir inşaat meydana gelen olay dehşete düşürdü. Babası B.Ö. ile birlikte, inşaatta çalışan ağabeyi E.Ö.’yü ziyarete giden E.Ö.’nün başına inşaattan kalas düştü. E.Ö.’nün çığlıklarını duyan işçiler, yerden kaldırıp hastaneye götürdü.

Durumu ağır olan E.Ö.’nün tedavi altına alındığı öğrenilirken, polisin olay yerinde yaptığı incelemede kalasa rastlanmadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatta Dehşet! Çığlık Çığlığa Kaldı - Resim : 1

Kaynak: DHA

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