İnşaat Firmasının Satış Ofisine Silahlı Saldırı! 15 Yaşındaki Çocuk Kurşunların Hedefi Oldu

Kayseri'de bir inşaat firmasının satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 yaşındaki çocuk yaralanırken, polis çalışma başlattı.

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İnşaat Firmasının Satış Ofisine Silahlı Saldırı! 15 Yaşındaki Çocuk Kurşunların Hedefi Oldu

Kayseri'de saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan bir inşaat firmasının satış ofisinde saldırı meydana geldi.

İnşaat firması satış ofisine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Y.A.'nın sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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