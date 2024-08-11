İngiltere'deki Yardım Kuruluşu, Türkiye'deki Köpekler İçin 'Kurtarma Projesi' Başlattı

İngiltere'nin Eastbourne bölgesindeki bir yardım kuruluşu, Türkiye'deki sokak hayvanları için 'kurtarma projesi' başlattı.

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İngiltere'deki Yardım Kuruluşu, Türkiye'deki Köpekler İçin 'Kurtarma Projesi' Başlattı

İngiltere'nin güneyindeki Eastbourne bölgesinde faaliyet yürüten bir yardım kuruluşu, sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan kanununun yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'den sokak köpeklerini İngiltere'ye ulaştırmaya çalışıyor.

Türkiye'deki çeşitli barınaklarla işbirliği yapan Happy Paws Puppy Rescue adlı kuruluş, köpekleri daha sonra sahiplendirmeyi hedefliyor. BBC Türkçe'nin haberine göre kuruluş, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemenin sokak köpeklerine olası etkilerinden endişeleniyor.

Internet sayfasında kampanyayla ilgili açıklama yapan Happy Paws, "Türkiye'deki barınaklarda yüzlerce Golden Retriever var. Mümkün olduğunca çok sayıda Golden Retriever'ı kurtarıyoruz ve yıllar içinde yüzlerce köpeği kurtardık ve sahiplendirdik. Ancak bu durum ölçüsüz bir hal aldı ve köpekleri güvende tutmak için barınakların talepleriyle karşı karşıyayız. Şu anda durumu değerlendiriyoruz ve kaç köpek alabileceğimize bakıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

'DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR'

Açıklamada, "Bu Happy Paws'un şimdiye kadarki en büyük kurtarma projesi olabilir ve bu görevde bize yardımcı olmanız için desteğinize ihtiyacımız var" deniliyor. Her yıl yaklaşık 300 köpek kurtardığını belirten Happy Paws, çok sayıda köpeğin halihazırda Türkiye'deki barınaklardan kurtarıldığını söylüyor.

'MEVCUT ÇÖZÜM GEREKSİZ VE ACIMASIZ'

Yeni sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin Happy Paws temsilcisi Lisa Smart, "Bu güven dolu, tatlı ruhların toplanıp uzaklaştırılacağını düşünmek çok şaşırtıcı" diyor. Smart, hayvanların kısırlaştırılmasının daha iyi bir yaklaşım olacağını belirterek, "Hızlı bir çözüm değil ama doğru yol bu" diyor. Lisa Smart mevcut çözümün "gereksiz ve acımasız" olduğunu ekliyor.

ÇOK SAYIDA KÖPEĞE AİLE ARANIYOR

Happy Paws'un Türkiye'deki kurtarma merkezi, şu anda orada bulunan 55 köpeğe ek olarak hepsi Golden Retriever cinsi olan 21 köpeği barındırmak için fazladan yer bulmaya çalışıyor. Smart, bu kadar çok hayvanın bakımı ve yeniden sahiplendirme masrafları konusunda endişeli. Kuruluş Eylül ayında 13 köpeği East Sussex bölgesine götürmeyi ve onları burada sahiplendirmeyi planlıyor.

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