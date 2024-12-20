İngiltere'de Kaybolmuştu; Türk Akademisyenin Cansız Bedeni Kanalda Bulundu
İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan ve bir daha haber alınamayan Prof. Dr. Orhan Ekren'den acı haber geldi. Türk akademisyenin cansız bedeni Londra'daki Regent kanalında bulundu.
İngiltere'de başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolmuştu. Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.
KANAL KIYISINDA EŞYALARI BULUNMUŞTU
Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü. Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti.
CANSIZ BEDENİNİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDU
Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulmuştu. Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polis, kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdi. Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını kaydetti.
Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.
OTOPSİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını sözlerine ekledi.