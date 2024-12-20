İngiltere'de Kaybolmuştu; Türk Akademisyenin Cansız Bedeni Kanalda Bulundu

İngiltere'de başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolmuştu. Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.

KANAL KIYISINDA EŞYALARI BULUNMUŞTU

Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü. Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti.

CANSIZ BEDENİNİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDU

Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulmuştu. Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polis, kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdi. Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını kaydetti.

Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.

OTOPSİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını sözlerine ekledi.