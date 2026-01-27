İngiliz Turist Fethiye’de Ölü Bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir pansiyonda konaklayan İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge odasında ölü bulundu.

İngiliz Turist Fethiye’de Ölü Bulundu
Olay, saat 19.30 sıralarında Karagözler Mahallesi 26’ncı sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda konaklayan İngiltere vatandaşı 66 yaşındaki Gary Mark Aldridge’den haber alamayan görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİ

Odaya giren ekipler, Aldridge’i hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aldridge’in öldüğü belirlendi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Aldridge’in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Aldridge’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

