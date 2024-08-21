İngiliz Avukatlar Neden Hala Peruk Takıyor? Yüzyıllık Geleneğin Bilinmeyen Gerçeği
İngiltere mahkemelerinde avukatlar ve hâkimler tarafından kullanılan peruklar, yüzyıllar geçmesine rağmen adalet salonlarının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Peki, bu gelenek neden hâlâ canlı tutuluyor?
Mahkeme salonlarının ikonik beyaz perukları, suç davalarına dramatik bir atmosfer katıyor. Özellikle İngiltere’de, bu aksesuarlar mahkemenin ciddiyetini ve formalitesini simgeliyor. Washington D.C.’de avukat olarak görev yapan Kevin Newton, "Peruklar, hukuk ve hukuk önünde duranlar arasında görsel bir ayrım yaratmak için bir üniformanın parçası olarak kullanılıyor," diyerek bu geleneğin önemine dikkat çekiyor.
Newton, perukların anonimlik ve tarafsızlık sembolü olduğunu belirtiyor. Avukatların giydiği cüppeler gibi, peruklar da mahkemede adaletin tarafsızlığını temsil ediyor. Mahkemede peruk takılmaması, saygısızlık olarak algılanabiliyor.
Perukların mahkemelerdeki kullanımı ilk olarak 1685 yılında başladı. O dönemde, peruklar yalnızca toplumun elit kesimi tarafından, genellikle at kılından yapılmış ve pudralanmış halde kullanılıyordu. Bu aksesuar, saç dökülmesini gizlemek ve bit sorununu önlemek amacıyla tercih ediliyordu.
Fransa Kralı XIV. Louis'in erken yaşta saç dökülmesini gizlemek için başlattığı peruk modası, İngiltere Kralı II. Charles tarafından da benimsendi ve hızla yayıldı. Ancak zamanla günlük hayatta bu modanın etkisi azaldı.
İngiltere'deki mahkemeler ise bu geleneği yüzyıllar boyunca sürdürdü. 2007 yılında yapılan kıyafet düzenlemeleriyle, peruklar artık aile ve sivil mahkemelerde zorunlu olmasa da, ceza davalarında hâlâ kullanılmaya devam ediliyor. Bu durum, İngiltere mahkemelerindeki geleneksel atmosferin korunmasında önemli bir rol oynuyor.