İngiliz Avukatlar Neden Hala Peruk Takıyor? Yüzyıllık Geleneğin Bilinmeyen Gerçeği

Newton, perukların anonimlik ve tarafsızlık sembolü olduğunu belirtiyor. Avukatların giydiği cüppeler gibi, peruklar da mahkemede adaletin tarafsızlığını temsil ediyor. Mahkemede peruk takılmaması, saygısızlık olarak algılanabiliyor.

Perukların mahkemelerdeki kullanımı ilk olarak 1685 yılında başladı. O dönemde, peruklar yalnızca toplumun elit kesimi tarafından, genellikle at kılından yapılmış ve pudralanmış halde kullanılıyordu. Bu aksesuar, saç dökülmesini gizlemek ve bit sorununu önlemek amacıyla tercih ediliyordu.