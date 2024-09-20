İnegöl'de Coğrafi Tescilli Hasat Zamanı! Verim Çok Talep Yoğun

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bölgenin tarım, sanayi ve turizm değerleriyle daha ileriye taşınması için el birliğiyle çalıştıklarını vurguladı. Taban, tüm üreticilere ve emeği geçen paydaşlara teşekkür ederek, tarımın pandemiyle birlikte öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Kendi kendimize yetebilmek, üretim yapabilmek büyük önem taşıyor" dedi.

Taban, Cerrah Mahallesi’nin fidan yetiştiriciliğinde öncü bir bölge olduğunu ve kuru fasulyesinin de kendine özgü özellikleriyle tanındığını ifade etti. Coğrafi işaret tescili almış Cerrah kuru fasulyesinin sağlık açısından birçok faydası olduğunu söyleyen Taban, ürünün düşük kalorili, vitamin açısından zengin olduğunu ve sindirim sistemine katkı sağladığını dile getirdi.