İnegöl'de Coğrafi Tescilli Hasat Zamanı! Verim Çok Talep Yoğun
Bursa'nın coğrafi işaret tescili alan değerlerinden biri olan "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nde hasat dönemi başladı. Kırsal Cerrah Mahallesi’nde yaklaşık 800 dekar alanda yetiştirilen bu özel fasulye çeşidinde üreticiler, İnegöl Belediyesi’nin sağladığı hasat makinesi desteğiyle verimli bir hasat sezonu geçiriyor.
Kaynak: AA
Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bölgenin tarım, sanayi ve turizm değerleriyle daha ileriye taşınması için el birliğiyle çalıştıklarını vurguladı. Taban, tüm üreticilere ve emeği geçen paydaşlara teşekkür ederek, tarımın pandemiyle birlikte öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Kendi kendimize yetebilmek, üretim yapabilmek büyük önem taşıyor" dedi.
Taban, Cerrah Mahallesi’nin fidan yetiştiriciliğinde öncü bir bölge olduğunu ve kuru fasulyesinin de kendine özgü özellikleriyle tanındığını ifade etti. Coğrafi işaret tescili almış Cerrah kuru fasulyesinin sağlık açısından birçok faydası olduğunu söyleyen Taban, ürünün düşük kalorili, vitamin açısından zengin olduğunu ve sindirim sistemine katkı sağladığını dile getirdi.
KOLAY PİŞME ÖZELLİĞİ
Cerrah kuru fasulyesinin en önemli özelliklerinden birinin kolay pişirilebilmesi olduğunu belirten Taban, "Diğer fasulye türlerinin aksine Cerrah kuru fasulyesi önceden ıslatılmadan direkt pişirilebiliyor. Bu da mutfakta zaman kazandırıyor" dedi. Taban, yerel dernekler ve tarımsal kurumlarla yaptıkları çalışmalar sayesinde üretimi artırmayı hedeflediklerini ve bu süreçte çiftçilerin büyük gayret gösterdiğini ekledi.
Üreticilere destek amacıyla hasat sürecinde kullanılan makineler de sağlandığını belirten Taban, bu makineler sayesinde fasulyenin kabuğundan kolayca ayrıldığını ve hasat işleminin hızlandığını ifade etti.