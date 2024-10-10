İndirimli Satılan Tavuk Etinde Büyük Skandal: Ünlü Market Zincirinin Mide Bulandıran Ucuz Et Oyunu
Son dönemde gıda sektöründe ortaya çıkan domuz eti skandalından sonra, ünlü market zincirinde ucuza satılan tavuk etinde büyük bir skandal ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği ancak şirketin aldığı mahkeme kararı nedeniyle isminin açıklanamadığı skandalı gündeme bomba gibi düşerken, ünlü bir market zincirinde ise mide bulandıran bir olay yaşandı.
MİDE BULANDIRAN OLAY ORTAYA ÇIKTI
Ünlü market zincirinde rengi değişmiş olan tavuklar yarı fiyatına satışa sunulduğu ortaya çıktı.
BOZULMUŞ TAVUK ETİNE DİKKAT ZARARI BÜYÜK
Tavuk, sağlıklı bir protein kaynağı olmasına karşın, uygun koşullarda saklanmadığında ciddi sağlık riskleri taşıyabiliyor. Bozulmuş tavuk, Campylobacter ve Salmonella gibi patojenik bakteriler nedeniyle gıda zehirlenmesine yol açabilir. Uzmanlar, bozulmuş tavuğun yüksek ateşte pişirilmesinin yüzeydeki bakterileri öldürebileceğini ancak bakterilerin ürettiği toksinleri ortadan kaldıramayacağını belirtiyor. Bu nedenle, pişirme işlemi gıda zehirlenmelerine engel olamayabilir. Gıda zehirlenmesi, yüksek ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, ishal, kanlı dışkı ve dehidrasyon gibi belirtilerle kendini gösterebilir ve ciddi durumlarda ölüme yol açabilir.
TAVUK ETİ NE KADAR SAKLANABİLİR?
Tavuk gibi gıdaların güvenli saklanması, gıda zehirlenmesinden korunmada büyük önem taşıyor. Buzdolabınızı 1,1°C civarında, dondurucunuzu ise -17,8°C seviyesinde tutarak gıdaların raf ömrünü uzatabilir ve tazeliklerini koruyabilirsiniz. Bu koşullarda, pişmiş tavuk buzdolabında 3-4 gün, dondurucuda ise 2-6 ay kadar saklanabilir. Pişmemiş tavuk ise buzdolabında 1-2 gün, dondurucuda parçalanmış haldeyse 9 ay, bütün haldeyse 1 yıl boyunca muhafaza edilebilir.
BOZULMUŞ TAVUĞUN BELİRTİLERİ
Tavuğun bozulduğunu gösteren bazı ipuçları vardır. İşte dikkat edilmesi gereken dört temel gösterge:
Renk Değişimi: Çiğ veya pişmiş tavuğun gri-yeşil bir renge dönmesi çürüme belirtisidir. Griden yeşile doğru oluşan küf lekeleri ise bakteriyel üremenin işaretidir. Böyle bir renk değişikliği fark ettiğinizde tavuğu derhal imha etmelisiniz.
Doku Değişimi: Yapışkan ve sümüksü bir doku, tavuğun bozulduğunu gösterir. Bu durumda tavuğu yıkamak çözüm olmayacaktır; aksine, bakterilerin diğer gıdalara, mutfak gereçlerine ve yüzeylere yayılmasına yol açarak çapraz kontaminasyona neden olabilir.
Koku: Çiğ ya da pişmiş tavuğun amonyak benzeri asidik bir kokuya sahip olması bozulduğunun bir göstergesidir. Tavuk, baharat veya soslarla marine edilmiş olsa bile bu koku perdelenebilir. Bu nedenle, tavuğun tazeliğinden emin olmadığınız durumlarda dikkatli olmalısınız.
Son Kullanma Tarihi: Tavuğun son kullanma tarihi, ürünün ne zaman tüketilmemesi gerektiğine dair önemli bir uyarıdır. Dondurulmadıkça, son kullanma tarihi geçmiş olan tavuklar tüketilmemelidir.
TARİHİ GEÇEN TAVUK TÜKETİLMELİ Mİ?
Tavuk, son kullanma tarihi geçtikten sonra buzdolabında muhafaza edildiyse, tüketilmemesi önerilir. Ancak tavuk, dondurulmuş ise ve bozulma belirtileri yoksa, dikkatli bir şekilde pişirilerek tüketilebilir.
KOKAN TAVUK ETİ YENİR Mİ?
Koku, gıdaların bozulup bozulmadığını anlamanın en önemli yollarından biridir. Eğer tavuk ekşi ve keskin bir kokuya sahipse, kesinlikle tüketilmemelidir. Uzmanlar, bu tür belirtileri göz ardı etmenin ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini vurguluyor.