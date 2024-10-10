İndirimli Satılan Tavuk Etinde Büyük Skandal: Ünlü Market Zincirinin Mide Bulandıran Ucuz Et Oyunu

TAVUK ETİ NE KADAR SAKLANABİLİR?

Tavuk gibi gıdaların güvenli saklanması, gıda zehirlenmesinden korunmada büyük önem taşıyor. Buzdolabınızı 1,1°C civarında, dondurucunuzu ise -17,8°C seviyesinde tutarak gıdaların raf ömrünü uzatabilir ve tazeliklerini koruyabilirsiniz. Bu koşullarda, pişmiş tavuk buzdolabında 3-4 gün, dondurucuda ise 2-6 ay kadar saklanabilir. Pişmemiş tavuk ise buzdolabında 1-2 gün, dondurucuda parçalanmış haldeyse 9 ay, bütün haldeyse 1 yıl boyunca muhafaza edilebilir.

BOZULMUŞ TAVUĞUN BELİRTİLERİ

Tavuğun bozulduğunu gösteren bazı ipuçları vardır. İşte dikkat edilmesi gereken dört temel gösterge:

Renk Değişimi: Çiğ veya pişmiş tavuğun gri-yeşil bir renge dönmesi çürüme belirtisidir. Griden yeşile doğru oluşan küf lekeleri ise bakteriyel üremenin işaretidir. Böyle bir renk değişikliği fark ettiğinizde tavuğu derhal imha etmelisiniz.

Doku Değişimi: Yapışkan ve sümüksü bir doku, tavuğun bozulduğunu gösterir. Bu durumda tavuğu yıkamak çözüm olmayacaktır; aksine, bakterilerin diğer gıdalara, mutfak gereçlerine ve yüzeylere yayılmasına yol açarak çapraz kontaminasyona neden olabilir.

Koku: Çiğ ya da pişmiş tavuğun amonyak benzeri asidik bir kokuya sahip olması bozulduğunun bir göstergesidir. Tavuk, baharat veya soslarla marine edilmiş olsa bile bu koku perdelenebilir. Bu nedenle, tavuğun tazeliğinden emin olmadığınız durumlarda dikkatli olmalısınız.

Son Kullanma Tarihi: Tavuğun son kullanma tarihi, ürünün ne zaman tüketilmemesi gerektiğine dair önemli bir uyarıdır. Dondurulmadıkça, son kullanma tarihi geçmiş olan tavuklar tüketilmemelidir.