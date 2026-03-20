İncirlik'te Sirenler Çaldı İddiasına MSB'den Açıklama: 'Olumsuz Bir Durum Yok'

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada "Sosyal medyada İncirlikte sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sanal medyada İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına dair paylaşımlara ilişkin, "Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" açıklaması yaptı.

Kaynak: DHA

