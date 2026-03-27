İncirlik Üssü'nde Siren Seslerine MSB'den Açıklama

Orta Doğu'daki savaş 28. gününe girerken, sosyal medyada İncirlik Üssü'nde yine sirenlerin çaldığına ilişkin paylaşımlar paniğe neden oldu. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

ABD ve İsrail'in 'nükleer müzakereler' devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 28. gününe karşılıklı hava saldırılarıyla girdi. Adana'daki İncirlik Üssü'nde çalan sirenler ise paniğe neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından, sosyal medyada yer alan "Adana İncirlik'te konuşlu 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda sirenlerin çaldığına" dair paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İncirlik'te 20 Mart'ta da benzer şekilde sirenler çalmış, bakanlıktan yine yanlış alarm açıklaması gelmişti. İran savaşının ilk gününden bu yana Türkiye hava sahasında, İran'dan atıldığı değerlendirilen toplam 3 balistik füze imha edilmişti.

Kaynak: AA

