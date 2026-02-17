İmralı’da 3 Saat... Mithat Sancar, Görüşmenin Detaylarını Açıkladı: Öcalan’dan İkinci Aşama İçin ‘İmkan’ Vurgusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM İmralı Heyeti üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, dün gerçekleştirdikleri İmralı ziyaretinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın değerlendirmelerini açıkladı.

İlke TV’ye açıklamalarda bulunan Sancar, görüşmenin 3 saat sürdüğünü belirtti. Görüşmenin yoğun geçtiğini ifade eden Sancar, Öcalan’ın gündemi belirleyerek görüşmeye geldiğini söyledi.

"Genellikle 10 madde halinde konuşacağımız konuları liste haline getiriyor ve o çerçevede görüşme akıyor” diyen Mithat Sancar, “Önemli bir görüşmeydi. Öcalan, 'bu demokratik entegrasyona giriş toplantısıdır' dedi. Sonra açtı, anlattı. Sürecin 16 ayı açan döneminin kısa bir değerlendirmesini yaparken, 'birinci aşama bitmiştir. Birinci aşama, örgütsel varlığın ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararına ilişkindi. Birinci aşamanın özü PKK'nin kendisini feshetmesi ve silah bırakmasıydı. Bu stratejik bir karardır' dedi. Kendisi açısından da örgütü açısından da bu ifadeyi sık sık kullanıyor. 'Bu benim açımdan stratejik bir karardır' dedi. 'Birinci aşamada bunun için önemli adımlar attık' dedi. 'İkinci aşamaya geçtik ve bu ikinci aşamanın en önemli konusu olan entegrasyon boyutunu konuşacağız. Sizinle bunları konuşacağız' dedi. Konuşma böyle başladı. Aşağı yukarı bu çerçevede de devam etti. İkinci aşamada nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair genel bir belirleme yaptı” ifadelerini kullandı.

‘SORUN MÜZAKERE YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLİR’

Öcalan ile entegrasyon tartışmalarına ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde Türkiye’de yürüyen sürecin temel gündem maddesi olduğunu belirten Sancar, bu başlık altında Suriye’de yaşanan gelişmelerin de ele alındığını aktardı.

Suriye’deki gelişmeler hakkında da konuşan Sancar, Öcalan'ın 17 Ocak’taki görüşmede, çatışmaların mutlaka durdurulması gerektiğini ifade ettiğini sile getirdi. Sancar, şunları söyledi: "Sorunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Saldırıların derinleşmesi halinde özellikle Fırat’ın doğusuna kayacak bir çatışma ortamının büyük can kayıplarına ve uzun yıllara yayılacak istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısını yapmıştı.”

Öcalan'ın bu süreçte diyalog ve siyaseti tek çıkış yolu olarak değerlendirdiğini söyleyen Sancar, aksi halde bölgenin “uçurumun kenarına" sürükleneceği yönünde uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: İlke TV