İmralı’da 3 Saat... Mithat Sancar, Görüşmenin Detaylarını Açıkladı: Öcalan’dan İkinci Aşama İçin ‘İmkan’ Vurgusu

DEM İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, dün gerçekleştirdikleri İmralı ziyaretinin detaylarını anlattı. Görüşmenin 3 saat sürdüğünü belirten Sancar, Öcalan’ın “birinci aşama bitmiştir” değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı. Sancar, Öcalan’ın fesih ve silah bırakmayı stratejik karar olarak tanımlandığını, ikinci aşama için ise entegrasyon, diyalog ve siyasi çözüm başlıklarını öne çıkardığını söyledi.

İmralı’da 3 Saat... Mithat Sancar, Görüşmenin Detaylarını Açıkladı: Öcalan’dan İkinci Aşama İçin ‘İmkan’ Vurgusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM İmralı Heyeti üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, dün gerçekleştirdikleri İmralı ziyaretinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın değerlendirmelerini açıkladı.

İlke TV’ye açıklamalarda bulunan Sancar, görüşmenin 3 saat sürdüğünü belirtti. Görüşmenin yoğun geçtiğini ifade eden Sancar, Öcalan’ın gündemi belirleyerek görüşmeye geldiğini söyledi.

"Genellikle 10 madde halinde konuşacağımız konuları liste haline getiriyor ve o çerçevede görüşme akıyor” diyen Mithat Sancar, “Önemli bir görüşmeydi. Öcalan, 'bu demokratik entegrasyona giriş toplantısıdır' dedi. Sonra açtı, anlattı. Sürecin 16 ayı açan döneminin kısa bir değerlendirmesini yaparken, 'birinci aşama bitmiştir. Birinci aşama, örgütsel varlığın ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararına ilişkindi. Birinci aşamanın özü PKK'nin kendisini feshetmesi ve silah bırakmasıydı. Bu stratejik bir karardır' dedi. Kendisi açısından da örgütü açısından da bu ifadeyi sık sık kullanıyor. 'Bu benim açımdan stratejik bir karardır' dedi. 'Birinci aşamada bunun için önemli adımlar attık' dedi. 'İkinci aşamaya geçtik ve bu ikinci aşamanın en önemli konusu olan entegrasyon boyutunu konuşacağız. Sizinle bunları konuşacağız' dedi. Konuşma böyle başladı. Aşağı yukarı bu çerçevede de devam etti. İkinci aşamada nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair genel bir belirleme yaptı” ifadelerini kullandı.

İmralı’da 3 Saat... Mithat Sancar, Görüşmenin Detaylarını Açıkladı: Öcalan’dan İkinci Aşama İçin ‘İmkan’ Vurgusu - Resim : 1

‘SORUN MÜZAKERE YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLİR’

Öcalan ile entegrasyon tartışmalarına ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde Türkiye’de yürüyen sürecin temel gündem maddesi olduğunu belirten Sancar, bu başlık altında Suriye’de yaşanan gelişmelerin de ele alındığını aktardı.

Suriye’deki gelişmeler hakkında da konuşan Sancar, Öcalan'ın 17 Ocak’taki görüşmede, çatışmaların mutlaka durdurulması gerektiğini ifade ettiğini sile getirdi. Sancar, şunları söyledi: "Sorunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Saldırıların derinleşmesi halinde özellikle Fırat’ın doğusuna kayacak bir çatışma ortamının büyük can kayıplarına ve uzun yıllara yayılacak istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısını yapmıştı.”

Öcalan'ın bu süreçte diyalog ve siyaseti tek çıkış yolu olarak değerlendirdiğini söyleyen Sancar, aksi halde bölgenin “uçurumun kenarına" sürükleneceği yönünde uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: İlke TV

Etiketler
Abdullah Öcalan Mithat Sancar İmralı
Apartmanda Büyü Kabusu: Karanlıkta Gelip İdrar ve Toz Döktüler Apartmanda Büyü Kabusu: Karanlıkta Gelip İdrar ve Toz Döktüler
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Yumruklu Yemin Töreni, 'Terörsüz Türkiye' Süreci, Uyuşturucu ve Suç Örgütleriyle Mücadele... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İlk Kez Konuştu Yumruklu Yemin Töreni, 'Terörsüz Türkiye' Süreci, Uyuşturucu ve Suç Örgütleriyle Mücadele...
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Futbol Kulüplerine Operasyon: Diyarbekirspor’a El Konuldu Futbol Kulüplerine Operasyon
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Yolcusu: Vekalet Cevdet Yılmaz'da Cumhurbaşkanlığı Vekaleti Cevdet Yılmaz'da
Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı
Nüfus Haritası Yeniden Şekillendi: İşte Türkiye'nin En Fazla Göç Alan Şehirleri Nüfus Haritası Yeniden Şekillendi: İşte Türkiye'nin En Fazla Göç Alan Şehirleri