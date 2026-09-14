İmralı Ziyareti Sonrası İlk Açıklama: Öcalan'dan 'Silah Bırakma ve Yasal Güvence' Mesajı
DEM Parti İmralı Heyeti, dün İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Öcalan, "Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyasete tekabül eder" diyerek sürecin somut hukuki düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.
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Kaynak: Haber Merkezi
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