İmralı Heyeti Öcalan ile Görüşmek İçin Yola Çıktı

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına doğru yola çıktı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

İKİ AY SONRA İMRALI'YA İLK ZİYARET

Heyette DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

İmralı'ya son ziyaret 27 Mart'ta yapılmıştı. Terör örgütü lideri Öcalan, heyet ile yaklaşık 2 ay sonra tekrar görüşecek.

Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Abdullah Öcalan İmralı PKK
