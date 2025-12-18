İmralı Heyeti-CHP Zirvesinde Yeni Tarih Belli OIdu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesi üzerine ertelenen DEM Parti İmralı heyeti ile CHP zirvesinde yeni tarih belli oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında yapılacak görüşmenin yeni tarihi belli oldu.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00’de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

İmralı heyeti ile CHP arasında 16 Aralık Salı günü yapılacak görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesi üzerine ertelenmişti.

DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti temaslarını sürdürmüştü. Bu kapsamda heyet, geçtiğimiz cuma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

Heyet, AK Parti ile 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te bir görüşme gerçekleştirecek.

