İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına hareket etti. Heyet son olarak 20 Temmuz'da görüşme için İmralı'ya gitmişti.

Son Güncelleme:
İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terörsüz Türkiye sürecinin kritik eşiklerinden 'çerçeve yasa'nın önümüzdeki hafta TBMM'ye gelmesi beklenirken, DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nden dikkat çeken bir adım geldi.

HEYET ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol münfesih terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına hareket etti.

SON ZİYARET 20 TEMMUZ'DA YAPILMIŞTI

Heyet, en son 20 Temmuz’da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 5 saat süren görüşmede “çerçeve yasa”ya gündeme gelmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya geleceğini açıklamıştı.

Heyetin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Devlet Bahçeli'den Tarihi 'Çerçeve Yasa' Çağrısı: Mesele Siyaset Üstü, Tam Destek VerilmeliDevlet Bahçeli'den Tarihi 'Çerçeve Yasa' Çağrısı: Mesele Siyaset Üstü, Tam Destek VerilmeliGüncel
Tarihi Uzlaşı, Numan Kurtulmuş Tarih Verdi: 'Terörsüz Türkiye' Yasa Teklifi Meclis'e GeliyorTarihi Uzlaşı, Numan Kurtulmuş Tarih Verdi: 'Terörsüz Türkiye' Yasa Teklifi Meclis'e GeliyorGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
DEM Parti İmralı Abdullah Öcalan Terörsüz Türkiye
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
AKOM Haftalık Raporunu Açıkladı! Aşırı Sıcaklar İstanbul'u Vuracak: Yağış Yok, Nem Bunaltacak AKOM Haftalık Raporunu Açıkladı! Aşırı Sıcaklar İstanbul'u Vuracak: Yağış Yok, Nem Bunaltacak
Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı Bekleniyor: Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti
Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu
Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Flaş Gelişme: Erdal Beşikçioğlu Adliyeye Sevk Edildi Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Flaş Gelişme