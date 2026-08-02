İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terörsüz Türkiye sürecinin kritik eşiklerinden 'çerçeve yasa'nın önümüzdeki hafta TBMM'ye gelmesi beklenirken, DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nden dikkat çeken bir adım geldi.

HEYET ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol münfesih terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına hareket etti.

SON ZİYARET 20 TEMMUZ'DA YAPILMIŞTI

Heyet, en son 20 Temmuz’da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 5 saat süren görüşmede “çerçeve yasa”ya gündeme gelmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya geleceğini açıklamıştı.

Heyetin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA