İmar Planı İptal Edildi: İstanbul'da Binlerce Kişi Evsiz Kalacak

Esenyurt, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkat çekerken, TEM Güneyi 4. Etap Uygulama İmar Planı’na yönelik iptal davası İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi'nde sonuçlandı. Mahkemenin iptal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşti. Değeri 50 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen bu bölgede yaklaşık 80 bin kişi yaşıyor. Olası bir yıkım kararı durumunda binlerce insan etkilenecek.