İmar Planı İptal Edildi: İstanbul'da Binlerce Kişi Evsiz Kalacak
İmara aykırı yapıldığı belirlenen 22-31 katlı binaların imar planı 10 yıl sonra iptal edildi. Mahkeme, "12 kat yerine imara aykırı olarak 22-31 kat yapıldı" diyerek kararı kesinleştirdi. Bu karar sonrası binlerce kişi evsiz kalabilir.
Kaynak: Duvar
Esenyurt, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkat çekerken, TEM Güneyi 4. Etap Uygulama İmar Planı’na yönelik iptal davası İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi'nde sonuçlandı. Mahkemenin iptal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşti. Değeri 50 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen bu bölgede yaklaşık 80 bin kişi yaşıyor. Olası bir yıkım kararı durumunda binlerce insan etkilenecek.
İMAR PLANI İPTAL EDİLDİ
Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, davayı açan kişi, bölgede yaşayan Z.Ö., yüksek yapıların inşaatının hızla devam etmesi üzerine 16 Aralık 2015'te Esenyurt Belediyesi'ne başvurarak imar planının iptalini talep etti. Ancak talebi reddedildi. Z.Ö. bu durumun ardından 17 Mart 2016'da İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.
Yerel mahkeme Z.Ö.'nün başvurusunu 17 Ekim 2017'de reddetti. Z.Ö., bu kez 2019'da dosyayı üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi'ne taşıdı. Dördüncü İdari Dava Dairesi, 2020'de Z.Ö.'nün talebini kabul ederek imar planını iptal etti.