İmamoğlu'nun Yargılandığı 'Diploma Davası' Ertelendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Ekrem İmamoğlu salona girdiğinde salondaki bazı izleyiciler ayakta alkışladı. Mahkeme hakimi, bunun yapılmaması konusunda salondakilere uyarıda bulundu. İmamoğlu, hakimin görüntü alınmaması yönünde yaptığı uyarının ardından "Görüntü iyidir sayın hakim" ifadelerini kullandı.

'DİPLOMAM ANAMIN AK SÜTÜ KADAR HELALDİR'

Sanık Ekrem İmamoğlu, savunmasında, bu davanın bir diploma davası olmadığını savundu. Bunun cumhurbaşkanı adayını devre dışı bırakma mücadelesi olduğunu iddia eden İmamoğlu, "İlgili duruşmalardaki değişikliklere baktığımızda da bu dönemde gerçekten enteresan bir biçimde Türk yargısı tarihinde, Türk siyaset tarihinde olmayacak uygulamalarla karşı karşıya geliyoruz" dedi. İmamoğlu, suç işleyenlerin mutlaka hukukun önünde hesap vermesi gerektiğine inandığını kaydetti.

Adının geçtiği tüm ceza davalarında hakimlerin yerlerinin değiştirildiğini kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün evraklarımın, yaptığım bütün işlemlerin, sunduğum bütün belgelerin tek tek gerçek olduğunu, sahte olmadığını ispat edersem, bunu sağlarsam, siz bu baskı altında, bu atmosferde gerçekten bağımsız bir karar verebilecek misiniz? Bilinsin ki hakim değiştirerek adalet değişmez. Savcı terfi ettirilerek gerçek asla gizlenemez. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en absürt, en saçma, en uydurma davasındayız. Diplomam iptal edilerek yapılan hukuksuzluğa, bu sefil iptal kararına altlık oluşturmak için açılan davadayız. Neymiş evrakta sahtecilik yapmışım. Tam bir iftira, kumpas, içi yalanlarla, çarpıtmalarla ve aldatmalarla dolu bir iddia. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir, yasaldır, meşrudur. 19 yaşındaki Ekrem'i yargılamaya çalışıyorsunuz. Kimsenin hakkını yemedim, hiçbir evrakta sahtecilik yapmadım. Devletin üniversitesinin açtığı kontenjana, verdiği gazete ilanına başvurup hak kazandım."

2026'YA ERTELENDİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise diploma iptaline ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlanmasının beklenmesini ve diğer eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, "İdare Mahkemesinin kararını bekletici sebep olarak kabul ederek" duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

ANNESİ FENALAŞTI

Salondakiler masalarına vurarak karara tepki gösterdi. Kararın ardından fenalaşan Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu ise yakınlarının yardımıyla duruşma salonundan çıkarıldı.

Duruşma sonrasında basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, bir hukuk skandalıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Çelik, "Son bir yıldır Ekrem İmamoğlu'nun ceza davalarında Ekrem İmamoğlu lehine karar verme ihtimali olan hakimler sürgünlere gönderiliyor. İstenilen kararlar verilmediğinde hakimler Türkiye'nin belirli yerlerine sürgüne gönderiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA