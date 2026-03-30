İmamoğlu'nun Yargılandığı 'Bilirkişi Davası' Ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması Silivri'de görüldü. İmamoğlu hakkında 'Yargı görevini yapanı bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen “bilirkişi davası” 13 Temmuz tarihine ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İmamoğlu'nun, 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması İstanbul Adliyesi'ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 2 No'lu duruşma salonunda görüldü.

Kaynak: DHA-ANKA

