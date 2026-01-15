İmamoğlu'nun Diploma Davasındaki Arbedeye Soruşturma

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın ilk duruşması öncesinde Silivri'de çıkan arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İstanbul Üniversitesi'nce İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi.

İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

DURUŞMAYA İLK KEZ KATILDI

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmada davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu da katılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşmaya katılmak için saat 11.00 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duruşma öncesi yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başladığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

