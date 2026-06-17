İmamoğlu'nun Diploma Davası Danıştay'a Taşındı

Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı açtığı davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay’a taşıdı.

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İmamoğlu'nun Diploma Davası Danıştay'a Taşındı
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İmamoğlu’nun avukatlarınca sunulan temyiz dilekçesinde, siyasi saiklerle alınan diploma iptali kararının, hukuka, hukuk güvenliği ilkesine, idari istikrara ve kazanılmış haklara açıkça aykırı olduğu, yargılama sürecinde doğal hakim ilkesinin ve gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği savunularak, yürütmenin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi.

'ALELACELE VE YETKİSİZ MAKAM' İDDİASI

Dilekçede, İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu’nun yatay geçişi, mezuniyeti ve diplomasını iptal ettiği hatırlatılarak, bu kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine “alelacele ve yetkisiz makam tarafından” alındığı öne sürüldü. Avukatlar, aynı üniversitenin daha önce verdiği resmi görüşlerde, İmamoğlu’nun yatay geçiş işleminin mevzuata uygun olduğunun belirtildiğini vurguladı.

2020 TARİHLİ ÜNİVERSİTE YAZISI HATIRLATILDI

İstanbul Üniversitesi’nin 27 Mart 2020 tarihli yazısında, İmamoğlu’nun yatay geçiş için gerekli koşulları sağladığının açıkça ifade edildiği belirtilen dilekçede, İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün imzasını taşıyan 7 Ekim 2024 tarihli bilgi notunda da "yatay geçiş, mezuniyet ve diplomanın hukuka uygun olduğunun belirtildiği" kaydedildi. Dilekçede, bu nedenle diploma iptalinin, "kamu yararıyla değil, siyasi gerekçelerle yapıldığı" ileri sürüldü.

Kaynak: ANKA

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