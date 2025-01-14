İmamoğlu'nun Bayraktar'a Açtığı Davada Karar Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında karar çıktı. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verirken, kararın gerekçesinin bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Geçen yıl Nisan ayında sosyal medyadan İmamoğlu’nu sert bir dille eleştiren Bayraktar, “Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” demişti.

Bayraktar’ın paylaşımı sonrası İmamoğlu tarafı hukuki sürecin başlatıldığını duyurmuş ve açıklamada, “Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz,” demişti.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Bugün görülen dava durulmasında, İmamoğlu’nun avukatı “Müvekkilim ne PKK ne de başka bir terör örgütü ile ilişkilidir. Bu iddialar tamamen asılsızdır,” diyerek davanın kabulünü talep etti. Haluk Bayraktar’ın avukatı ise müvekkilinin ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, hakaret eyleminin sabit olduğuna karar vererek, Haluk Bayraktar’ı yasal faiziyle birlikte 15.000 TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Kaynak: Haber Merkezi