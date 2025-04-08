İmamoğlu'nun Avukatı ‘Siyasi Talimatın Kanıtı’ Diyerek Açıkladı! İşte Diplomaya İptal Kararı Veren Ekip

İstanbul Üniversitesi, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karar vermişti. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'siyasi talimatın kanıtı' diyerek komisyonda yer alanları açıkladı.

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İmamoğlu'nun Avukatı ‘Siyasi Talimatın Kanıtı’ Diyerek Açıkladı! İşte Diplomaya İptal Kararı Veren Ekip

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermişti. İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmasıyla ilgili hakkındaki 'evrakta sahtecilik' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen İmamoğlu ve avukatları ise İstanbul Üniversitesi yönetiminin böyle bir kararı alma yetkisi olmadığını, kararı ancak İşletme fakültesinin alabileceğini ifade etmişti.

AVUKATI, KOMİSYONDA YER ALANLARI PAYLAŞTI

Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından diploma iptaline dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Pehlivan, paylaşımında komisyonda yer alanları açıkladı.

Kararın 'siyasi bir talimat' olduğunu dile getiren Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?

  • İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,
  • Bir Onkoloji uzmanı,
  • Bir Konservatuar hocası!

Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen bu ekip, hukuki doğruluk mu, siyasi talimat mı arandığının kanıtıdır!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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