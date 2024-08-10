İmamoğlu'ndan 'Paris' Eleştirilerine İlk Cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KİPTAŞ) Kartal'daki temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını kaydeden İmamoğlu, "Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.

2024 Olimpiyat Oyunları'nı Paris'te takip etmesi nedeniyle yapılan eleştirilere ilk kez cevap veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok. Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."