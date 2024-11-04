İmamoğlu'ndan Esenyurt Tepkisi: Bu Hukuksuzluk Kimsenin Yanına Kar Kalmaz

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayyım atanan Esenyurt'ta belediyeye alınmayan CHP'li meclis üyeleriyle ilgili çok sert bir açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Bu hukuksuzluk, bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz. Sağduyulu bütün devlet yöneticilerini hukuka, nizama saygılı olmaya davet ediyorum" dedi.

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İmamoğlu'ndan Esenyurt Tepkisi: Bu Hukuksuzluk Kimsenin Yanına Kar Kalmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğu, kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'nde içeri alınmayan CHP'li meclis üyelerine ilişkin konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanıp belediyeye kayyım atanmasına tepkiler devam ediyor.

İmamoğlu'ndan Esenyurt Tepkisi: Bu Hukuksuzluk Kimsenin Yanına Kar Kalmaz - Resim : 1

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt'ta milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerimizin belediye binasına alınmamasını, grup odasının kapatılmasını, milletvekillerimizin, vatandaşların belediye binasına alınmamasını, emniyet güçleriyle ilçenin ablukaya alınmasını, partililerimize ve vatandaşlara zor kullanılmasını asla kabul etmiyoruz.

Bu hukuksuzluk, bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz. Sağduyulu bütün devlet yöneticilerini hukuka, nizama saygılı olmaya davet ediyorum."

Esenyurt Belediyesi Önünde Abluka! CHP'liler Demokrasi Nöbetine BaşlıyorEsenyurt Belediyesi Önünde Abluka! CHP'liler Demokrasi Nöbetine BaşlıyorSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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