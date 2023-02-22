İmamoğlu'ndan Bir Yuva Bir Kira kampanyasına destek: İki ailenin bir yıllık kira bedelini karşıladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu birer ailenin bir yıllık kirasını karşıladı.

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İmamoğlu'ndan Bir Yuva Bir Kira kampanyasına destek: İki ailenin bir yıllık kira bedelini karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bir Yuva Bir Kira yardım kampanyasında kendisi ve eşi Dilek İmamoğlu adına bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayarak katıldı. 

İmamoğlu, katıldığı yayında şunları kaydetti:

"Hepinizi Hatay'dan selamlıyorum. Biraz önce toplantımızı bitirdik. Çok özel bir iş başlattı Tunç Soyer başkanımız. Bu tür halktan halka diye çok güzel sözler söylendi. Halktan halka yürüdüğü zaman maneviyatı yüksek, çok anlamlı bir şekilde gidiyor. 

Çok büyük acı yaşıyoruz. İnsanlarımızı kaybettik. Şehirlerimizi kaybettik. Bunu bir kırılma anı kabul ederek bu bölgeye sorumluluğumuzu en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Hem şahsım adına hem eşim adına birer ailenin bir yıllık kira bedelini karşılamayı buradan taahhüt ediyoruz."

MUHUTTİN BÖCEK'TEN BİR YILLIK KİRA DESTEĞİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de de bir yıl boyunca bir kira desteği sunacağını açıkladı. Böcek, "İnşallah bu birlik ve beraberlikle bunları aşacağız. Oğlum Mustafa Gökhan Böcek ve ben 1 yıl boyunca bir depremzede ailenin kirasına destek olmak istiyorum" dedi. 

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