İmamoğlu Veto etmişti: İBB Meclisi'nde 4 mülk, AKP'li ilçe belediyelerine tahsis edildi

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının son birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

İBB Saraçhane Başkanlık binasında gerçekleştirilen bu ayın son oturumunda, önceki aylardaki birleşimlerde CHP ve İYİ Parti gruplarının karşı çıktığı, AKP ve MHP gruplarının çoğunluk oylarıyla alınan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen tahsis kararları tekrar görüşüldü.

Çoğunluktaki AKP ve MHP'li meclis üyeleri bir kez daha veto kararına direnerek tahsis tekliflerini “ısrar kararı” olarak geçirdi.

AKP'Lİ BELEDİYELERE TAHSİS EDİLDİ

Buna göre; 15 Temmuz Şehitler Meydanı 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Arnavutköy Belediyesi'ne, Kurtköy'deki antrenman sahaları 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Pendik Belediyesi'ne, yine Kurtköy'deki 21 bin metrekarelik parsel üzerinde bulunan tesisler ve otopark 10 yıllığına bedelsiz olarak Pendik Belediyesi'ne, Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi de 5 yıl daha Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi.