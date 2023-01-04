İmamoğlu, Galatasaray-Ankaragücü maçını izledi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Ankaragücü karşılaşmasını tribünden takip etti. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, tezahüratlara eşlik ederken, seyircilerle fotoğraf çektirdi.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında yerini aldı. İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen İmamoğlu, futbolseverlerin tezahüratlarına da eşlik etti.
İmamoğlu'na "aday ol" diye seslenen vatandaşların olduğu görüntülerde, İmamoğlu'na "İmamoğlu Başkan, Türkiye şampiyon" tezahüratları yapıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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