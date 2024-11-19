İmamoğlu Davasında Yeni Gelişme! Savcı Rapor Aldı, CHP'den Tepki Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar duruşması öncesi savcının rapor aldığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de yaptığı konuşmada, "Amacınız nedir, bu Hakimi de mi değiştireceksiniz?" diyerek duruma tepki gösterdi.

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İmamoğlu Davasında Yeni Gelişme! Savcı Rapor Aldı, CHP'den Tepki Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılanıyor. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yarın görülecek.

Duruşma öncesinde, mütalaa hazırlaması gereken savcının rapor aldığı öğrenildi. İki gün rapor aldığı belirtilen savcının yerine duruşmaya geçici bir savcı katılacağı iddia edildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de yaptığı konuşmada duruma tepki gösterdi. Sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Günaydın, "Yarın, 20 Kasım’da İmamoğlu’nun Büyükçekmekce’de görülecek duruşmasının savcısının rapor alarak duruşmaya katılmayacağını saptadık. Amacınız nedir, bu Hakimi de mi değiştireceksiniz?" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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