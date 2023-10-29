İmamoğlu açıkladı: Asansör cinayetinde hayatını kaybeden Zeren'in ismi İBB yurdunda yaşayacak

İBB, belediye lojmanı olarak tasarlanan ancak önceki dönemde bir vakfa öğrenci yurdu olarak tahsis edilen ve depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle hukuki yollarla boşaltılan binayı depreme karşı güçlendirerek kız yurduna dönüştürdü.

Kadıköy İkbaliye (Hasanpaşa) Mahallesi’ndeki bina, İBB Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmet vermeye başladı. Yurdun açılışı bugün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile yurtta kalan öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan İmamoğlu, göreve geldiklerinde, İBB’nin yurt sayısının sıfır olduğuna vurgu yaptı. İBB olarak, yurt açmanın dışında, dar gelirli ailelerin çocukları için okul öncesi eğitim kurumları açtıklarını, 75 bin üniversite öğrencisine karşılıksız eğitim desteği sunduklarını hatırlatan İmamoğlu, açılan yurda Aydın'daki KYK yurdunda asansör cinayetinde hayatını kaybeden Zeren Erktaş'ın isminin verileceğini de duyurdu.

ÇELİK: “CUMHURİYET, KIZ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNİ DÜŞÜNMEK DEMEKTİR”

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Cumhuriyet, Anadolu'nun 30-40 haneli köyünde doğmuş bir çocuğun büyük bir kente Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmesi demektir. Ve bu kentte, kız öğrencilerinin eğitimini düşünerek, onların iyi koşullarda okuması için çaba harcaması demektir. Ve Cumhuriyet, Belediye Başkanı’nın çocukları düşünerek, onlara kreş açmak istemesi demektir. Ve Cumhuriyet… Üç gün önce cenaze törenindeydim Zeren Ertaş'ın. Kardeşimiz Zeren'in cenaze törenine katıldım. Cumhuriyet, Belediye Başkanımızın o ailenin sızısını yüreğinde hissederek, o ismi burada yaşatma çabasıdır. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı kutlu olsun, yurdumuz hayırlı olsun.”

Konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Çelik, İmamoğlu ve Odabaşı, yurdu, yurtta kalacak öğrencilerle birlikte gezdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerle sohbet eden İmamoğlu, bir öğrencinin Nutuk'u imzalama istediğini geri çevirmedi.