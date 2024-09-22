İlk Vukuatı Değilmiş! Savcıyı Darp Eden Saldırganın Kirli Geçmişi Ortaya Çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’i darp ettiği için tutuklanan Erol Gök’ün 2010’da bir kişiyi de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. Gök'ün mahkemede iyi hal indirimiyle 5 ay hapis cezası aldığı ancak "bir daha suç işlemeyeceği kanaatiyle" cezasının ertelendiği öğrenildi.

İlk Vukuatı Değilmiş! Savcıyı Darp Eden Saldırganın Kirli Geçmişi Ortaya Çıktı

İstanbul’da 30 Ağustos'ta oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otoparktaki aracına giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otoparktan çıkış yapmak istediği esnada sistem güncellemesi olduğu için beklerken, Erol Gök isimli sürücünün küfürlü tacizine maruz kaldı. Ardından aracı kullanan Erol Gök inerek, İşçimen’i darp etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ VERİLMİŞ

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; şüphelilerden Erol Gök’ün daha önce de bıçakla yaralama olayı nedeniyle hakkında dava açıldığı ve yargılandığı ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Gök, 2010 yılında tekel bayisi işletiyordu. Gök, S.A. isimli kişiden 3 bin 500 TL değerinde değişik markalarda sigara aldı. Ancak parasını ödemedi. S.A. parasını istemek için işyerine gittiğinden kendisine küfrederek, tezgâhtan sallama tabir edilen bıçakla saldırdı.

Saldırı nedeniyle savcılık 6 şüpheli hakkında dava açarken Gök hakkında ise ‘kasten yaralama, hakaret’ suçlarından ceza talep etti. Davaya bakan Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Gök’e kasten yaralama suçundan önce 6 ay hapis cezası verdi, daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak, verilen cezayı 5 ay hapis cezasına indirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Saldırıya UğradıYargıtay Cumhuriyet Savcısı Saldırıya UğradıGüncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Savcı Saldırı
İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Raporuna İtiraz: Hatay'dan Adıyaman'a Kadar Milyonlarca Sene... 'Hatay'dan Adıyaman'a Kadar Milyonlarca Sene...'
Yoğun Bakım Çalışanlarına Verilen Koltuğu Haşereler Bastı Yoğun Bakım Çalışanlarına Verilen Koltuğu Haşereler Bastı
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu