İlk Vaka 11 Yıl Önce Görülmüştü: İnsanı Sarhoş Edip Yatağa Düşürüyor
Birden ortaya çıkan gizemli rahatsızlık insan yaşamını altüst etmiş durumda. Halk arasında "uyku salgını" olarak bilinen salgın, insanları sarhoş edip yatağa düşürüyor. Yatağa düşenler günlerce uyuyor. Kazakistan'ın kuzeyindeki Kalachi köyünde görülen rahatsızlık, Krasnogorsk bölgesine de ulaşmış durumda.
Kazakistan’ın Kalachi köyünde ortaya çıkan esrarengiz bir rahatsızlık, köy halkının normal yaşamını altüst etmiş durumda. Halk arasında "uyku salgını" olarak adlandırılan bu hastalık, insanları günler boyunca uykuda tutarken, uyandıktan sonra bile sürekli bir uyuma isteği yaratıyor. Bu duruma eşlik eden halüsinasyonlar ve hafıza sorunları, hastalığı daha da karmaşık hale getiriyor. Kimi köylüler uyandıklarında kısa süreli bilinçli olsalar da, birkaç dakika içinde yeniden uykuya dalıyorlar. Bazı hastalar, gerçek dışı görüntüler gördüklerini, hatta "yüzlerinde bir yaratık yürüyor" gibi hislere kapıldıklarını söylüyor.
Sözcü’de yer alan habere göre, Hastalığın köyde neden bu kadar yaygınlaştığı ise hâlâ bir sır. Yerel yetkililer, Sovyetler döneminde aktif olan ve şimdi terk edilmiş olan uranyum madeninin, bölgedeki karbon monoksit ve diğer gazların salınımına sebep olduğunu düşünüyor. Bu gazların solunmasıyla hastalığın tetiklenmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Bilim insanları ise başka bir hipotez üzerinde çalışıyor: Yer altı sularına sızan kimyasalların bu garip uyku durumuna yol açmış olabileceği tartışılıyor.
Nazarbayev Üniversitesi’nden araştırmacılar, askeri kimyasalların yer altı sularına karışmış olabileceği görüşünde. Fakat hangi kimyasalın bu duruma sebep olduğu henüz net olarak saptanabilmiş değil. Durumu çözmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği aşikâr.
Köydeki bu gizemli hastalık, yetkililer ve bilim insanlarının ilgisini çekerken, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Sorunun kaynağını bulma çabaları hız kesmeden sürüyor.