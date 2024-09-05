İlk Vaka 11 Yıl Önce Görülmüştü: İnsanı Sarhoş Edip Yatağa Düşürüyor

Kazakistan’ın Kalachi köyünde ortaya çıkan esrarengiz bir rahatsızlık, köy halkının normal yaşamını altüst etmiş durumda. Halk arasında "uyku salgını" olarak adlandırılan bu hastalık, insanları günler boyunca uykuda tutarken, uyandıktan sonra bile sürekli bir uyuma isteği yaratıyor. Bu duruma eşlik eden halüsinasyonlar ve hafıza sorunları, hastalığı daha da karmaşık hale getiriyor. Kimi köylüler uyandıklarında kısa süreli bilinçli olsalar da, birkaç dakika içinde yeniden uykuya dalıyorlar. Bazı hastalar, gerçek dışı görüntüler gördüklerini, hatta "yüzlerinde bir yaratık yürüyor" gibi hislere kapıldıklarını söylüyor.