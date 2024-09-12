İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı! Türkiye'nin En Dindar Şehirleri Belli Oldu

Türkiye'nin en dindar şehirlerini tespit etmek amacıyla TÜİK verilerini derleyen uzmanlar, şehirlerde kişi başına düşen cami sayısını dikkate alarak bir liste hazırladı. Her ne kadar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler cami sayısında Türkiye'nin önde gelen illerini oluştursalar da, bu şehirlerdeki nüfus dikkate alındığında, ortaya çıkan verilerin bir gösterge olamayacağı anlaşılmakta.



TÜİK'in şehirlerdeki cami sayıları ile, illerin nüfus rakamları arasında bir bağlantı kuran araştırmacılar, nüfus başına en fazla caminin hangi şehirlerde olduğunu açıkladı. İşte Türkiye'nin en dindar şehirleri...