İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı! Türkiye'nin En Dindar Şehirleri Belli Oldu
Türkiye'de farklı dini inanca sahip geniş kesimler bulunsa da, toplumun büyük bir çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor. Buna karşın dine yaklaşım ve ibadet sıklığı coğrafi bölgelere göre büyük farklılıklar içermekte. Yapılan bir araştırma, Türkiye'nin en dindar şehirlerini ortaya çıkarırken, zirvede yer alan şehirler görenlerde şaşkınlığa neden oldu.
Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan son araştırmaya göre Türkiye'de nüfusun yüzde 89.5'i kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. Buna karşın Türkiye'deki coğrafi bölgeler, dini ibadetleri ve emirleri uygulama konusunda birbirinden keskin şekilde ayrılmış durumda.
Toplumun batı ve doğu bölgeleri arasında dine bakış açısında keskin bir ayrışma gözlemlenirken, şehirlere göre de dindarlık seviyesi farklılaşabiliyor.
Türkiye'nin en dindar şehirlerini tespit etmek amacıyla TÜİK verilerini derleyen uzmanlar, şehirlerde kişi başına düşen cami sayısını dikkate alarak bir liste hazırladı. Her ne kadar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler cami sayısında Türkiye'nin önde gelen illerini oluştursalar da, bu şehirlerdeki nüfus dikkate alındığında, ortaya çıkan verilerin bir gösterge olamayacağı anlaşılmakta.
TÜİK'in şehirlerdeki cami sayıları ile, illerin nüfus rakamları arasında bir bağlantı kuran araştırmacılar, nüfus başına en fazla caminin hangi şehirlerde olduğunu açıkladı. İşte Türkiye'nin en dindar şehirleri...
İLK SIRADA KASTAMONU YER ALDI
Yaklaşık 378 bin 115 nüfusa sahip olan Kastamonu'da bulunan cami sayısı 2 bin 605'e ulaşmış durumda. Bu da şehirde yaşayan her 145 insana bir cami bulunduğu anlamına geliyor. Karadeniz'de bulunan küçük şehir Kastamonu'nun zirvede yer aldığını görenler ise bu duruma oldukça şaşırmakta.
Üst sırada yer alan diğer şehirler şu şekilde:
Samsun : 497 kişiye 1 cam i= 2.751 Cami
Konya : 705 kişiye 1 cami = 3.255 Cami
Ankara : 1.807 kişiye 1 Cami= 3.199 Cami
İstanbul : 4.500 kişiye 1 Cami= 3.555 Cami
HANGİ İLDE KAÇ CAMİ VAR?
İstanbul: 3555 cami,
Konya: 3255 cami,
Ankara: 3199 cami,
Samsun: 2751 cami,
Kastamonu: 2605 cami,
Antalya: 2306 cami,
Ordu: 2123 cami,
Diyarbakır: 2079 cami,
Şanlıurfa: 2107 cami,
Trabzon: 2069 cami,
İzmir: 1920 cami,
Bursa: 1789 cami,
Manisa: 1762 cami,
Balıkesir: 1680 cami,
Erzurum: 1625 cami,
Giresun: 1616 cami,
Mersin: 1589 cami,
Zonguldak: 1522 cami,
Sivas: 1375 cami,
Van: 1427 cami
Elazığ: 1017 cami,