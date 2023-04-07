'İlk İş Yerim' kuraları 5 ilde çekilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İlk İş Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri 7-28 Nisan tarihleri arasında 5 ilde gerçekleştirilecek.

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'İlk İş Yerim' kuraları 5 ilde çekilecek!

Üçüncüsü çekilecek 'İlk İş Yerim' kuraları, 7 Nisan’da 5 ilde ve ilçede toplam bin 621 hak sahibi için çekilecek.

Bin 621 hak sahibi için kura çekimi yapılacak iller şöyle:

- 7 Nisan 2023: Adana/Sarıçam (379 asil-hak sahibi)

- 7 Nisan 2023: Eskişehir/Odunpazarı (304 asil-hak sahibi)

- 7 Nisan 2023: Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi)

- 7 Nisan 2023: Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi)

- 7 Nisan 2023: Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi)

'İlk Evim Arsa' kuralarında 55 ilde tarih belli oldu!'İlk Evim Arsa' kuralarında 55 ilde tarih belli oldu!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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'İlk Evim Arsa' kuralarında 55 ilde tarih belli oldu! 'İlk Evim Arsa' kuralarında 55 ilde tarih belli oldu!
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