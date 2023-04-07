'İlk Evim Arsa' kuralarında 55 ilde tarih belli oldu!

"İlk Evim Arsa” için 10-28 Nisan tarihleri arasında içerisinde 6 Şubat depreminden etkilenen bazı afet kentlerinin de bulunduğu toplam 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için kuralar noter huzurunda çekilecek.

55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için noter huzurunda çekilecek kuralarda yer ve tarih bilgileri şöyle:

- 10 Nisan 2023: Hatay 2340

- 10 Nisan 2023: Kahramanmaraş 910

- 10 Nisan 2023: Gaziantep 470

- 10 Nisan 2023: Malatya 50

- 10 Nisan 2023: Adana 450

- 10 Nisan 2023: Adıyaman 610

- 11 Nisan 2023: Şanlıurfa 2000

- 11 Nisan 2023: Osmaniye 400

- 11 Nisan 2023: Ankara 1530

- 12 Nisan 2023: Amasya 400

- 12 Nisan 2023: Artvin 185

- 12 Nisan 2023: Aydın 575

- 12 Nisan 2023: Bitlis 205

- 12 Nisan 2023: Bolu 140

- 12 Nisan 2023: Burdur 325

- 12 Nisan 2023: Çankırı 40

- 12 Nisan 2023: Denizli 20

- 12 Nisan 2023: Giresun 380

- 12 Nisan 2023: Gümüşhane 150

- 13 Nisan 2023: Mersin 1000

- 13 Nisan 2023: Kastamonu 225

- 13 Nisan 2023: Konya 1000

- 14 Nisan 2023: Mardin 870

- 14 Nisan 2023: Muğla 1700

- 14 Nisan 2023: Muş 50

- 14 Nisan 2023: Siirt 20

- 14 Nisan 2023: Sinop 200

- 14 Nisan 2023: Sivas 380

- 14 Nisan 2023: Tokat 530

- 14 Nisan 2023: Tunceli 30

- 14 Nisan 2023: Van 180

- 14 Nisan 2023: Yozgat 540

- 17 Nisan 2023: Zonguldak 370

- 17 Nisan 2023: Aksaray 120

- 17 Nisan 2023: Batman 170

- 17 Nisan 2023: Şırnak 640

- 17 Nisan 2023: Karabük 430

- 17 Nisan 2023: Afyonkarahisar 370

- 18 Nisan 2023: Bartın 50

- 18 Nisan 2023: Samsun 1160

- 19 Nisan 2023: Antalya 2190

- 19 Nisan 2023: Manisa 1335

- 19 Nisan 2023: Ordu 300

- 25 Nisan 2023: İzmir 4900

- 26 Nisan 2023: Bilecik 410

- 26 Nisan 2023: Bursa 1300

- 26 Nisan 2023: Balıkesir 1520

- 26 Nisan 2023: Çanakkale 565

- 27 Nisan 2023: Edirne 360

- 27 Nisan 2023: Kırklareli 720

- 27 Nisan 2023: Sakarya 1340

- 27 Nisan 2023: Tekirdağ 1340

- 27 Nisan 2023: Yalova 200

- 27 Nisan 2023: Düzce 185

- 28 Nisan 2023: Kocaeli 1500.

Kaynak: Gerçek Gündem