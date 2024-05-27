İliç'te bir toprak kayması daha meydana geldi
İliç'te maden faciasının yaşandığı bölgede bir toprak kayması daha meydana geldi. Erzincan Valisi, toprak kaymasının AFAD kontrolünde yapıldığını aktardı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen facianın ardından bugün bir toprak kayması daha yaşandı.
İliç İlçe Belediye Başkanı, toprak kaymasının aynı bölgede olduğunu ancak can kaybı olmadığını duyurdu.
Halk TV’nin aktardığı habere göre; Erzincan Valisi, AFAD kontrolünde hafriyat kaydırması yapıldığını söyledi.
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