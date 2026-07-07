İliç Maden Faciası Davasında Tutuklu Sanık Kalmadı! 9 İşçi Toprak Altında Can Vermişti

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin, 2'si tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi, yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmedildi. Duruşma 20 Ekim’e ertelenirken, dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

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İliç Maden Faciası Davasında Tutuklu Sanık Kalmadı! 9 İşçi Toprak Altında Can Vermişti
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Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin, 2'si tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 8. duruşması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

6 SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI DEVAM EDİYOR

Mahkeme heyeti, dosyaya ilişkin ara kararlarını açıkladı. Heyet, 6 sanık için çıkarılan yakalama emirlerinin devamına, sanıklar Kenan Özdemir, John Hamse, Kevin James Gunesch, Kevin Joseph Regan, Luis Quırındongo, Vınh Lu DLe ve William Keıth Macnev’ın hakkında kırmızı bülten çıkarılması için kurulan işlemlerin beklenmesine karar verdi.

Sanıklardan Kenan Özdemir'in avukatı tarafından sunulan belgelerin bir örneğinin Anagold Madencilik AŞ'ye gönderilmesini isteyen heyet, sanığın görev tanımına ilişkin varsa tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye ibraz edilmesinin istenmesine hükmetti.

Heyet, sanıklar Ian Ronald Guille, Kenan Özdemir ve Cengiz Yalçın Demirci hakkında "çevreyi taksirle kirletme" suçunun ön ödemeye tabi olması nedeniyle haklarında ön ödeme işlemlerinin yerine getirilmesine de karar verdi.

YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULACAK

Bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması taleplerini reddeden heyet, 14 Nisan 2026 tarihli ara karar doğrultusunda kazanın niteliğine uygun uzmanlık alanlarını kapsayacak akademik yeterliliğe sahip yeni bilirkişi heyetinin oluşturulmasını kararlaştırdı.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ian Ronald Guille ile Ali Rıza Kalender'in, tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı kanaatine vararak oy çokluğuyla tahliyelerine karar verdi. Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile elektronik kelepçe uygulanarak konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca sanıklara, adli kontrol yükümlülüklerine uymamaları halinde yeniden tutuklanabilecekleri ihtarında bulundu. Bu gelişmeyle dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

Heyet, duruşmayı 20 Ekim 2026 saat 09.00'a bıraktı.

'BU MEMLEKET ANAGOLD'UN MEMLEKETİ DEĞİL'

Duruşmanın ardından faciada ölen işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesinin avukatı Ümit Altaş, yaptığı açıklamada, davada tutuklu sanık kalmamasına tepki gösterdi.

Altaş, "Bu annenin babanın feryadını duyun. Türkiye'nin en büyük çevre katliamı davasında bu kadarız. Türkiye'nin en büyük çevre katliamı davasında tutuklu sanık yok. Adaletsizlik budur. Lütfen sesimizi duyun, bir sonraki duruşmada bizi yalnız bırakmayın. Buradaki salonlara sığmayalım. Yalnız bıraktığını biz değiliz, geleceğiniz, çocuklarınızın güvenliği olacak. Sahip çıkın. Bu memleket, Anagold'un memleketi değil. Bu adaletsizliğe karşı mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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