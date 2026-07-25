İliç Davasında Tahliye Edilen 2 Sanık Yeniden Tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 43 sanığın yargılandığı davada, daha önce ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Son Güncelleme:
İliç Davasında Tahliye Edilen 2 Sanık Yeniden Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Temmuz'da görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender'in adli kontrol kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmişti.

Cumhuriyet savcısının karara karşı bir üst mahkeme olan Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmesi üzerine, Guille ve Kalender'in yeniden tutuklanması kararlaştırıldı. Karar üzerine sanıklar cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler
İliç
Son Güncelleme:
Gülistan Doku Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Kaybolmadan Bir Gün Önce Valiyi Aramış Gülistan Doku Soruşturmasında Çarpıcı Detay
4 Gündür Aranıyordu, Ölü Bulundu 4 Gündür Aranıyordu, Ölü Bulundu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK
Vali Konutundaki Gizemli Koliler, 6 Yıllık Hamilelik Sırrı, 100 Bin TL'lik 'Cesedi Yok Et' İddiası... Handan Sonel'i Cezaevine Gönderen 7 Korkunç Çelişki Vali Konutundaki Gizemli Koliler, 6 Yıllık Hamilelik Sırrı, 100 Bin TL'lik 'Cesedi Yok Et' İddiası
Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak? Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak?
YENİ Parti'de Büyük Kurultay Ne Zaman Yapılacak? Parti Sözcüsü Tarih Verdi YENİ Parti'de Büyük Kurultay Ne Zaman Yapılacak?
AFAD 35 İl İçin Alarm Verdi: Sağanak ve Fırtına Geliyor AFAD 35 İl İçin Alarm Verdi: Sağanak ve Fırtına Geliyor