İletişim Başkanlığı'ndan 'Silah ve İHA Eğitimi' İddialarına Nokta

Türkiye'nin çeşitli gruplara silah ve İHA eğitimi verdiği yönündeki iddialar, Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandı. Yapılan açıklamada, bu iddiaların Türkiye'nin bölgedeki huzur ve istikrar ortamını hedef alan bir manipülasyon olduğu vurgulandı.

Son Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan 'Silah ve İHA Eğitimi' İddialarına Nokta
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bazı basın organları ve sosyal medya kanallarında yer alan "Türkiye'de yabancı gruplara silahlı eğitim veriliyor" iddialarına yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, paylaşımların arkasındaki niyetin 'kara propaganda' olduğunu ifade etti.

'FİLİSTİN DESTEĞİNİ SEKTEYE UĞRATMA ÇABASI'

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tür iddiaların tesadüf olmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, kaynağı belli olan bu paylaşımların, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği zayıflatmayı ve uluslararası kamuoyunu yanıltmayı hedeflediği belirtildi.

'BÖLGESEL GERİLİMİ TIRMANDIRIYORLAR'

Türkiye'nin bölgede barış ve huzur ortamını öncelediği hatırlatılan açıklamada, bu iddiaların bölgedeki gerilimi tırmandırmaya yönelik 'beyhude çabalar' olduğu kaydedildi. İletişim Başkanlığı, kamuoyunun bu tarz asılsız içeriklere karşı dikkatli olmasını ve yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesini rica etti.

DMM, Türkiye'nin kararlı duruşunu hedef alan manipülatif içeriklerle mücadelenin kesintisiz süreceği mesajını vererek, bölgedeki istikrarın korunması vurgusunu yineledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Filistin
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: 'Ülkemize Göz Dikenin Bileğini Bükecek Güçteyiz' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
'Barış Anneleri' CHP’yi Ziyaret Etti 'Barış Anneleri' CHP’yi Ziyaret Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği: Merkez İlçe Başkanı Albayrak Görevden Alındı CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği
Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıklamıştı Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
Huzurevinde Yaşlılara Kan Donduran Şiddet! Bu İlk Vakaları Değilmiş: 4 Gözaltı 4 Kişi Gözaltına Alındı
İran'dan ABD Ateşkesi İhlal Etti İddiası: Bölgeden Patlama Sesleri Geliyor 'ABD Ateşkesi İhlal Etti'