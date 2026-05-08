İletişim Başkanlığı'ndan 'Silah ve İHA Eğitimi' İddialarına Nokta

Bazı basın organları ve sosyal medya kanallarında yer alan "Türkiye'de yabancı gruplara silahlı eğitim veriliyor" iddialarına yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, paylaşımların arkasındaki niyetin 'kara propaganda' olduğunu ifade etti.

'FİLİSTİN DESTEĞİNİ SEKTEYE UĞRATMA ÇABASI'

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tür iddiaların tesadüf olmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, kaynağı belli olan bu paylaşımların, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği zayıflatmayı ve uluslararası kamuoyunu yanıltmayı hedeflediği belirtildi.

Bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında yer alan “çeşitli gruplara Türkiye’de silah ve iha eğitimleri verildiği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.



Söz konusu içerikler Türkiye’nin bölgede her zaman öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı… pic.twitter.com/kLBGRmttrr — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 8, 2026

'BÖLGESEL GERİLİMİ TIRMANDIRIYORLAR'

Türkiye'nin bölgede barış ve huzur ortamını öncelediği hatırlatılan açıklamada, bu iddiaların bölgedeki gerilimi tırmandırmaya yönelik 'beyhude çabalar' olduğu kaydedildi. İletişim Başkanlığı, kamuoyunun bu tarz asılsız içeriklere karşı dikkatli olmasını ve yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesini rica etti.

DMM, Türkiye'nin kararlı duruşunu hedef alan manipülatif içeriklerle mücadelenin kesintisiz süreceği mesajını vererek, bölgedeki istikrarın korunması vurgusunu yineledi.

Kaynak: AA