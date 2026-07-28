İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Hediyesi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını anlatan bir tablo hediye etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ATO Congresium'da, 'Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı' temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şûrası'na katıldı.
Programda İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ressam Kenan Işık'ın Ayasofya tablosunu hediye etti.
AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASINI ANLATIYOR
Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasını anlatan tabloda, kutlu mabedin zincirlerinden kurtuluşu kırılmış zincirlerle resmediliyor.
Burhanettin Duran hediyesiyle, Ayasofya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıldönümünü de kutladı.
Kaynak: AA
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