İlçe İlçe Gezerek Katliam Yapmıştı: Eşi, Oğlu ve Kayınvalidesi Gözyaşlarıyla Defnedildi

İstanbul'da yaşayan Bahtiyar Aladağ, geçtiğimiz Pazar günü annesini, babasını, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son vermişti.

Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun cansız bedenleri Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde bulunmuştu. Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'nun cenazesi Beykoz Paşamandıra Değirmendere Camii'ne getirildi.

Cenaze namazına çok sayıda aile yakını ve seveni katıldı. Cenazeler burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Değirmendere Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler gözyaşları içinde toprağa verildi. Küçük Arsal'ın tabutunun başında bekleyen arkadaşları dikkat çekti.

Ayrıca, yıllar önce Sevim Aladağ'ın babasının vefat ettiği ve Aladağ'ın annesiyle beraber yaşadığı öğrenildi.

'HABERLERDE İZLEDİK'

Sevim Aladağ ve Türkan soylunun akrabası olan Necla Macar, "Sosyal medyada akşam haberleri izledik ama fotoğraf paylaşılmadı. Biz yabancı birisi olduğunu zannettik. Yabancı insanları izliyormuşuz gibi izledik aynı. Sonra telefon ile öğrendik. Hiç aklımıza bile gelmedi. Hiçbir fikrimiz yok. Türkan Soylu dayımızın eşi oluyor. Sevim de yeğenim. Ölen de torun oluyor. Gökhan da zaten hastanede yoğun bakımda şu an" dedi.

'NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ, ANLAYAMADIK'

Aydın Macar, "Benim yengem, yeğenim, yeğenimin oğlu bir gece gölün kenarında kalıyor, bizim bundan haberimiz bile olmuyor. Biz ertesi gün öğreniyoruz. Yapacak bir şey yok, damadımız da kötü birisi değildi aslında. Yengemi gezdiren bir çocuktu. Cenazeye getirirdi, düğüne getirirdi, bayrama getirirdi. Ne olduğunu bilmiyoruz, anlayamadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA