İlber Ortaylı'nın Cenaze Programı Belli Oldu: İlk Tören Galatasaray Üniversitesi'nde

Tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat'ta hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu. Ortaylı için ilk tören Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek. Ünlü tarihçi ikindi vakti sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası tarihi caminin haziresine defnedilecek.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 13 Şubat Cuma günü hayatını kaybetti. Tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu.

İLK TÖREN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE

Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek. Ünlü tarihçi ikindi vakti sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası tarihi caminin haziresine defnedilecek.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Trafiğe kapatılan güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

