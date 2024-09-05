İlber Ortaylı'dan Korkutan Haber
İlber Ortaylı hakkında verilen haber korkuttu. İlber Ortaylı'nın Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği “İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu” etkinliğine katılması bekleniyordu. Etkinliğin İlber Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Bilecik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu”nun Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: ANKA