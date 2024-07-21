İlber Ortaylı'dan Gündem Olan Çıkış: '3. Dünya Savaşı'na Giriyoruz'

Dünya tarihinde 2 büyük savaş olmasına rağmen insanoğlu bundan dersini alamadı. Savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler… Koronovirüs salgını, depremler, tsunamiler harici devletler arasındaki gerilimler gitgide artıyor. Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail’in Filistin’e saldırıları, İran’ın İsrail’e saldırıları, Azerbaycan-Ermenistan sınır krizi, Sina Ayaklanması, Sudan çatışmaları, Uygur-Çin sorunu, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmiş meselesi, Çin-Tayvan gerilimi ve daha onlarca çatışma…

Son dönemde dünyayı diken üstünde tutan çatışmalar da üçüncü bir dünya savaşı olasılığını sürekli gündeme getiriyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuyla ilgili değerlendirmesi dikkat çekti.

‘ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA GİRİYORUZ’

İlber Ortaylı Ekol TV'de Oylum Talu'nun konuğu oldu, soruları yanıtlandırdı. Talu'nun "Şu anda üçüncü bir dünya savaşı içinde miyiz sizce?" sorusuna Ortaylı şöyle yanıt verdi:

"Yavaş yavaş giriyoruz. Ama herhalde global bir harp olmaz. Şurası bir gerçek; insanoğlunun bu tabiatı tahrip etme ihtimali yüksek. Yani kendimizi yok edeceğiz, türümüzü yok edeceğiz, alt türleri yok edeceğiz. Sonra uzun bir müddet hayat olmayacak. Hatta belki onları bile kurutacağız.

‘BU HAYAT SIRF DÜNYA'YA MI MAHSUS?’

Milyonlarca yıldızın olduğu bir evrende kim bilir buna benzer şeyler var, bilmiyoruz. Samanyolu'nun ötesinde bile gezegenler, gezegenler... Niye orada da böyle bir şey olmasın, bu hayat sırf Dünya'ya mı mahsus? Kim bilir orada da neler var, bilmiyoruz."