İlber Ortaylı Sonunda Patladı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenlenen ankette “yılın kelimesi” seçilen “kalabalık yalnızlık” ifadesini eleştirdi. Ortaylı, bu terimin doğru bir anlam taşımadığını belirterek “Bunun adı ‘yalnız kalabalık’tır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
TDK’nın kelime seçim sürecini eleştiren Ortaylı, “Dil çok önemlidir. Ancak TDK, uzun yıllardır kapsamlı bir tarama ve değerlendirme yapmadan, bazen doğru olsa da genelde yanlış kelimeler belirliyor. Bu huyu maalesef devam ediyor” dedi.
“Kalabalık yalnızlık” ifadesinin anlamını kafa karıştırıcı bulan Ortaylı, “Kelimede sadece kafiye dikkat çekiyor, başka bir özellik yok. Soyut ve sentetik bir kavram gibi görünse de gramer açısından son derece kaba” şeklinde konuştu.
“THE LONELY CROWD” ESİNTİSİ
Ortaylı, bu terimin kökenine dair şu açıklamayı yaptı:
“Bu ifade, aslında 1950’lerde David Riesman’ın The Lonely Crowd adlı eserinden geliyor. O dönemde bu kavram, ‘yalnız toplum’ olarak çevrilmiş ve doğru bir şekilde kullanılmıştı. Ancak bugün bu terimi seçime sunanların sosyolojik bağlamını bilmediği anlaşılıyor. Önce bu eseri okumaları gerekirdi.”
“YALNIZ KALABALIK” DAHA DOĞRU BİR KULLANIM
Ortaylı, “Bu kelimenin akademik bir kontrolden geçmeden kabul edilmesini sakıncalı buluyorum. Doğru terim, ‘yalnız kalabalık’ ya da belki ‘münzevi kalabalık’ olabilir. Mevcut kullanım ise hem kafa karıştırıcı hem de sosyolojik bağlamdan uzak” dedi.
Ortaylı, TDK’nın dil çalışmalarına daha özenli ve kapsamlı yaklaşması gerektiğini vurgulayarak, bu tür ifadelerin halk arasında yaygınlaşmasının yanlış anlamalara yol açabileceğini belirtti.