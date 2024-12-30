İlber Ortaylı Sonunda Patladı

TDK’nın kelime seçim sürecini eleştiren Ortaylı, “Dil çok önemlidir. Ancak TDK, uzun yıllardır kapsamlı bir tarama ve değerlendirme yapmadan, bazen doğru olsa da genelde yanlış kelimeler belirliyor. Bu huyu maalesef devam ediyor” dedi.

“Kalabalık yalnızlık” ifadesinin anlamını kafa karıştırıcı bulan Ortaylı, “Kelimede sadece kafiye dikkat çekiyor, başka bir özellik yok. Soyut ve sentetik bir kavram gibi görünse de gramer açısından son derece kaba” şeklinde konuştu.