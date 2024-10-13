İlber Ortaylı Çileden Çıktı! ‘İstemiyoruz…’
Bir Youtube programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il olmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
KAFA TV YouTube kanalında yayınlanan "Cahille Sohbeti Kestim" programında, Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, gündeme dair dikkat çeken ifadelere yer verdi.
İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçilmesine ilişkin yapılan bu değerlendirmeler sırasında Ortaylı, şehirdeki yaşam koşullarını ve zorlukları ele aldı.
Ortaylı, "Gelmesinler, hiçbiri gelmesin" ifadelerine yer verirken “Ne yerleşmeye gelsinler ne de turistler gelsin” dedi.
‘İSTEMİYORUZ’
Ortaylı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul’a gelmesinler, hiç kimse gelmesin. Ne yerleşmeye gelsinler ne de turistler gelsin. İstemiyoruz. Bu ne be!”