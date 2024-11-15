İlaçlama Sonrası Zehirlenerek Hayatını Kaybetmişti... 1 Yaşındaki Altay Bebeğin Ölümünde 2 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmişti. Anne baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu. Altay Toprak bebek, Kahramanlar Camii'nde gerçekleşen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, ikamette ilaçlamada bulunan Ziraat Mühendisi B.Ö (47)’nün insan sağlığına zararlı ilaç kullandığı, konunun bu sebep ile gerçekleştiği anlaşıldı. İlaçlamayı yapan mühendis B.Ö (47), yardımcı olan E.G (44) ve aracılık eden E.G (46) gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Bugün Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.G (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö (47) ve E.G (44) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA