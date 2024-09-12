İl Sağlık Müdürü İstifa Etti

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevinden Muş İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Mehmet Kabak, 10 aylık görev süresinin ardından bugün istifa ettiğini açıkladı.

İstifasıyla ilgili bir açıklama yayınlayan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak, “Muş İl Sağlık Müdürlüğü görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bana bu görevi layık gören bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. İyi, kötü ve zor günlerde değerli yöneticilerimizle birlikte çalıştık. 10 aylık görev sürem boyunca Muş iline katkı sağlamak için elimden geleni yaptım. Herkes hakkını helal etsin. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Kabak’ın yerine Silopi Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Besim Hacığlu atandı.

Kaynak: İHA