İktidarın 8 Mart ve kadın korkusu: Kadınlar 'inadına isyan, inadına özgürlük' sloganıyla Taksim'de

GERÇEK GÜNDEM /

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar dayanışmalarını göstererek hakları için mücadeleye devam ettiklerini göstermek için bir araya gelecek. İstanbul'da her yıl oldu gibi kadınlar yine Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de olacak.

İSTİKLAL CADDESİNE GİRİŞ KAPATILDI

Kadınların hak taleplerini dile getirdikleri eylemlere yönelik sert müdahalelerin bu yıl da gerçekleşmesinden endişe ediliyor. Polis, dün akşam saatlerinden itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren bölgedeki polis aracı sayısında görülen artış dikkat çekti. Saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'na girişler ve çıkışlar siviller için tamamen kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş ve çıkışlar da polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı saat 00.00’a kadar kapalı olacak.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile M2 Hacıosman - Yenikapı Metro Hattı Taksim çıkışı ile Şişhane İstasyonu'nun İstiklal caddesi çıkışı, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 14.00 itibariyle kapatıldı.

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ'NÜ YASAKLADI

Öğle saatlerinde Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise Feminist Gece Yürüyüşü'nün yasaklandığı duyuruldu.

Kaymakamlık açıklamasında; "Yapılması planlanan toplantının toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği belirtilerek, toplantıyı gerçekleştirmek isteyen gruplar, kişiler ile diğer gruplar arasında sözlü, fiziksel ve provokatif amaçlı saldırıların olabileceği, toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği"nin gerekçe gösterilmesi dikkat çekti.

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından alınan kararın ardından Taksim Meydanı yasaklı bölge haline getirildi.

KADINLAR POLİS ENGELİNE RAĞMEN İSTİKLAL CADDESİ'NE YÜRÜYOR

İstanbul Taksim’de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılması planlanan 21’inci Feminist Gece Yürüyüşü’ne izin verilmemesi üzerine kadınlar, Cihangir Katlı Otoparkı önünde bir araya gelerek, “Hükümet istifa” sloganıyla eyleme başladı. Bu arada, Karaköy'de barikatları aşan bir grup kadın Beyoğlu’na doğru yürüyüşe geçti.

Karaköy'de barikatları aşan bir grup kadın Beyoğlu’na doğru yürüyüşe geçti.

Farklı noktalarda bir araya gelen kadınlar yürüyüşlerinde "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Yaşasın feminist mücadelemiz" sloganları attı.

Feminist Gece Yürüyüşü için Karaköy’den gelerek Cihangir Meydanı’na ulaşmaya çalışan kadınla polisler tarafından izin verilmezken "Kadın, Hayat, Özgürlük", "Jin, Jiyan, Azadi" sloganları Beyoğlu'nda yankılanıyor.